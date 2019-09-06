新北市中和區公所開闢中和大排西側連城路至中正路間河側道路，該工程於今（6日）上午10時舉行開工動土典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所開闢中和大排西側連城路至中正路間河側道路，該工程於今（6日）上午10時舉行開工動土典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所開闢中和大排西側連城路至中正路間河側道路，該工程於今（6日）上午10時舉行開工動土典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為紓解連城路捷運萬大樹林線施工交通壅塞，並提供華中橋至雙和醫院之醫療緊急動線，特向新北市政府新建工程處申請經費，開闢中和大排西側連城路至中正路間河側道路。

該工程於今（6日）上午10時舉行開工動土典禮，儀式由中和區長賴俊達主持，立委江永昌、市議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯、張維倩、張志豪、新北市府長官、多位里長及上百位居民一同到場參加，歡慶道路開工。

賴俊達表示，中和大排河側道路因公有地遭民宅佔用，寬度不足，僅能提供行人通行。於2019年底拆除騰空後，公所再採用懸臂版工法，增加道路寬度，提供車輛、自行車與人行空間，打造人車分流的舒適道路。

賴俊達指出，既有交通動線，沿中和大排往南車輛，行至連城路口需等待兩個紅綠燈，方能繼續南行至中正路，而中正路往北車輛，更是無法通過該路段；工程完工後，可貫通河岸配對單行道路系統，使華中橋往來雙和醫院車輛快速抵達，並提供通過連城路捷運工區之車輛另一條道路選擇。

公所工務課長陳亦揚說明，連城路每日車流高達2.9萬輛次，現階段因捷運萬大樹林線施工影響，連城路沿線交通打結更加嚴重，且捷運工程施工期程較長，未免中和居民長期忍受塞車之苦，該道路開闢工程勢在必行，短時間改善捷運工程造成之交通困境，長期亦可建置中和第3條南北向幹道。

工程總經費2500萬元，由新北市政府新建工程處全額補助，工期6個月，預計明年4月即可通車。

(中時 )