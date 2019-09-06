高雄電影節6日公布台灣修復專題，將放映台灣電影教父李行執導的《大輪迴》、國際大導蔡明亮的《天橋不見了》，以及《明信片》、《起毛球了》、《城市飛行》等經典好片，其中參與《天橋不見了》數位修復過程的蔡明亮，會在映後與觀眾進行1小時的「Focus焦點對談」，暢談修復秘辛和當年拍攝趣事。

蔡明亮在創作《你那邊幾點》之後，因台北車站前天橋拆除，2002年接續完成了《天橋不見了》，通過固定機位的凝視，陳湘琪與李康生辯證當代都市的生存危機，當時蔡明亮還開玩笑說：「看來我拍的很多地方都沒有了，這真讓人擔心！」

《大輪迴》將在10月13日於高雄總圖際會廳台灣首映。（雄影提供）

而由胡金銓、李行、白景瑞執導的《大輪迴》，因《喜怒哀樂》聚首的3大名導再次合作，由石雋、彭雪芬和姜厚任演出3段式電影的3組角色，以一把魚腸劍貫穿明代、民初、20世紀台灣，是講述三生三世情愛糾纏的影史經典之作，電影於1983年上映，耗資3千萬拍攝，是當年度台灣最重要的影片。

《大輪迴》因原始底片多處刮痕、變色、晃動，在女主角彭雪芬慷慨贊助下，國家電影中心透過高階數位化掃描，歷經3個月進行數位修復才得以完整樣貌重現銀幕，電影將在10月13日於高雄總圖際會廳台灣首映，金馬終身成就獎石雋將出席映後座談。

(中時 )