下周就是中秋連假，高公局今（6）日提醒，國3中寮隧道路段(378K～381K)邊坡及路堤填築工程尚未完工，僅能維持雙向各2車道通行，且受限於工區線形並考量行車安全，速限降至40公里，尖峰時段容易塞車，高公局建議，用路人連假期間儘量改走替代道路。

高公局表示，「國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程」持續辦理中寮隧道北側邊坡及路堤填築施工，工區範圍（378K～381K）內，南、北雙向各僅能提供2車道通行，且受限於工區道路線形，南下速限將降為50公里，北上速限將降為40公里。

由於車道數縮減且速限降低，中秋連假尖峰時段，中寮隧道工區路段容易發生壅塞。高公局說，除了已加強工區整備及租用拖吊車待命防制事故發生外，特別規劃南、北向行車替代路線，建議用路人多加利用以避開壅塞。

另為分散車流並抑制短途旅次，高公局說，本次中秋連假實施高乘載管制、匝道封閉、差別費率、暫停收費、精進式匝道儀控、開放路肩等疏導措施。高公局也提醒，開車出門前請先查詢地圖，並利用高速公路1968App查詢路況，妥善規劃行車路線，避開壅塞路段及時段。

(工商 )