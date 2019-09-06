旺董再推【旺董Q&A】第7支影片：《夏珍事件？夜問打權？黃智賢？韓的17年？》。

旺旺集團董事長蔡衍明在YouTube推出【旺董Q&A】系列影片，以快人快語方式解答網友提問，引起廣大的回響。旺董再推第7支影片：《夏珍事件？夜問打權？黃智賢？韓的17年？》。

新推影片先對「夏珍為什麼被換下？」提問回應，旺董指出，「當初，我接媒體的時候，是夏珍做中國時報總編輯，後來把她換到時報週刊去當社長。為什麼她要下來？大家都認為，包括華盛頓郵報都說：是夏珍在做總編輯時一篇陳雲林是A咖B咖C咖，我們把他寫成C咖，是因為這事情把她叫下台？」，旺董對此澄清：「寫這一篇陳雲林是A咖B咖C咖的人是王銘義，他是尹乃菁的先生...可以去問問有沒有去問過、或責怪他？」旺董以兩個字「沒有」回答疑問。他表示：「換下夏珍，根本不是陳雲林新聞的問題，如果是這原因，他一定會去責怪寫的人」。所以，「夏珍因為陳雲林報導被換下來是你們想的，不是我想的」。

最後，旺董賣個關子說：「那到底什麼原因把她從總編輯的位置換下來？她如果想知道可以來問我，我會直接跟她講」。

另外，對《韓國瑜的17年沒作為？》問題，旺董提出自已精闢的看法：「甚至還有人說韓國瑜17年中有很多黑歷史沒被報導，但他覺得韓國瑜這17年就是一個平民，沒有犯法都是對的，除非做了犯法的事」。

(中時電子報)