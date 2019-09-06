老饕哭哭！等17年重返台灣市場的泰國山竹，卻因不符檢驗規範而無法放行。防檢局表示，首批山竹病蟲害沒有問題，只是包裝等不符合規定，所以無法批准。業者預估，要拿到貨得等到下周，消費者還得再等等。

防檢局植物檢疫組組長陳子偉指出，睽違多時的首批泰國山竹輸台，今下午進行檢疫，但是因為開啟處未依規定鉛封，且檢附的植物檢疫證明書未加註貨櫃號碼及鉛封號碼，違反「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」相關規定，所以不得輸入，要退運或銷毀，由業者自行決定。

他說，首批山竹的病蟲害沒有問題，只是包裝等不符合規定，已經通知泰國遵守規定；這幾天還有其他泰國山竹會運抵台灣，相信民眾很快就買得到。

台北濱江業者則開直播說，山竹進口事關雙邊貿易，務必做到檢驗確實，而已下訂消費者可能要等到下周才能取貨。

苦等「水果之后」不到，消費者大呼，「當然要等呀！都等17年了，不差這一點時間」、「已付錢~等下批山竹」、 「我小時候的最愛」、「被海關吃了嗎？」、「殘念，等下一波」。

(中時電子報)