蔡英文總統為了博士學位問題告上法院。文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，要了解蔡總統的博士學位問題，最直接的辦法，就是派人去一趟倫敦政經學院，且只能問4個人，蔡總統、蔡的指導老師、蔡的博士論文口試委員，只要有一位教授肯說明，一切就清楚了。

胡幼偉說，要了解蔡總統的博士學位問題，最直接的辦法，就是去倫敦政經學院，請博士班教務處查一下檔案，看1984年蔡的博士論文指導老師，以及兩位口試委員是誰？這三位教授如果至少還有一人健在，那就去訪問一下。如果願意講蔡的博士論文口試過程，一切就都清楚了。

胡幼偉表示，一般來說，在英國拿博士學位，博士生必定有一位指導老師。蔡的指導老師是誰？不知道？不會派人去打聽嗎？台灣不是有很多資深記者嗎？可以去調查採訪一下啊！博士生寫完論文後，若指導老師同意，就會安排論文口試。口試結束後，兩位口試委員討論後做出決定：不用修改、或小修、或大修，或根本不及格。

胡幼偉說，他看大家吵半天，還做什麼獨立調查報告，根本就沒有觸及重點！關鍵是必須去政經學院，循線找到蔡的指導老師和那兩位口試委員。這三人，除非都死了！否則，以台灣這麼多資深記者和名嘴平時講話的功力，去一趟倫敦，做一次調查採訪，一切不就都明朗了嗎？

光在文件上比對來比對去，是沒有用的！

胡幼偉強調，這事關乎總統名聲，要徹底弄清楚，只能問四個人：蔡總統、蔡的指導老師、蔡的博士論文口試委員。蔡總統如果不想多說，就只能去問那另外三位當事人了。只要還有一人還活著，也願意講一講當年的事情，一切就都清楚了！他還感難，為什麼台灣除了他之外，沒有任何人想到要去找一找蔡的指導老師和那兩位口試委員？兩千三百萬人中，只有他想到這一點嗎？

(中時 )