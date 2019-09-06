高雄市長韓國瑜今年推行高雄在地的「軍事遺址觀光」，讓高雄的戰地風景玩出新的模式，高雄電影節今年響應觀光政策，推出「坑道電影院：震洋VR暨戰歷光影特展」，是今年獨有的活動，以戰爭故事埤子頭震洋特攻隊為主軸、結合眷村記憶、軍事遺址攝影展等，透過坑道現場的歷史氛圍，呈現高雄在地軍事記憶。

隧道內場勘照。（雄影提供）

系列活動中的6分鐘VR短片《震洋：夕陽西落之時》，於中山大學西子灣隧道取景，觀眾在隧道欣賞短片即有身歷其境的感覺，故事講述一位老人每天都走上城牆，掃掃落葉也和石頭說說話，某一天，旅人來到城牆上巧遇了老人，在日落之時逢魔時分，老人帶著他穿越時空，回溯至二戰期間，目睹了日治時期的神祕部隊震洋特攻隊，親眼見證撐過砲火轟擊的這片土地，述說那原本被人遺忘的故事。

高雄電影節策展人黃皓傑也在官方節目《熊把鼻的電影經》中分享，震洋隊類似日本神風小隊，均採取自殺式攻擊，軍隊搭著快艇載炸藥去突襲敵艦，「之前首映有邀請一位90多歲的老兵，那就講那時候訓練很痛苦，因為就是要赴死，要簽切結書。」除了新奇體驗外也相當有歷史畫面感。

高雄有許多戰時留下來的坑道。（雄影提供）

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