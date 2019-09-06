作曲家錢南章創作的第六號交響曲《蝴蝶》將在921當天埔里紙教堂由「埔里Butterfly交響樂團」演出，今（6）日舉辦贈譜儀式，由許遠東先生暨夫人紀念文教基金會執行長許志平（左）將《蝴蝶》樂譜授權給Butterfly交響樂團老師劉妙紋（右）。（姚志平攝）

國家文藝獎得主、作曲家錢南章透過「音樂劇場」，重現20年前921大地震的天搖地動。（姚志平攝）

地震要怎麼變成音樂？國家文藝獎得主、作曲家錢南章透過「音樂劇場」，重現20年前921大地震的天搖地動，「原本平靜的夜晚，只有獨奏的大提琴、喇叭和笛聲，突然之間一陣燈光閃爍，鼓聲隆隆，樂團成員手拿竹棒用力敲打，還有人倉皇四處奔逃。最後花瓣飄落舞台，象徵地震中受傷逝去的人們。」

這首由錢南章創作的第六號交響曲《蝴蝶》的第二樂章〈921大地震〉，帶聽眾再次回到921的南投埔里。去年在台北國家音樂廳首演後，今年將在9月21日晚上由「埔里Butterfly交響樂團」在埔里紙教堂的紀念音樂會表演。今（6）日更舉辦贈譜儀式，由許遠東先生暨夫人紀念文教基金會將《蝴蝶》樂譜授權給Butterfly交響樂團演出。

錢南章之前為創作《蝴蝶》造訪埔里數次，上月又舊地重遊，到埔里看Butterfly交響樂團彩排練習，兩手忍不住豎起大拇指，「小朋友們的演奏真的非常棒！」

20年前的921地震，留下來的不只有創傷，還有災後重生的新希望。錢南章表示，他接受許遠東先生暨夫人紀念文教基金會委託，以「蝴蝶」為概念創作音樂，呈現埔里的故事，尋找靈感時，決定加入921大地震的經歷。

錢南章表示，「經過了人世間的苦難之後，需要療癒的力量。」因此在第二樂章「地震」過後，《蝴蝶》的第三樂章〈紙教堂〉則呈現災難後重建生活的希望。第四樂章〈蛹之生〉，便以蝴蝶破蛹而出滿天飛舞的意象，象徵台灣堅強的生命力。

Butterfly交響樂團老師劉妙紋也指出，除了「蛹之生」的意涵，更帶動了「蛹之聲」，「樂團近年培育新的團員，有如從『蛹之生』到『蛹之聲』，透過音樂和這塊土地一起共振。」

錢南章也表示，《蝴蝶》是最能代表台灣的音樂，「台灣的音樂不是馬勒也不是貝多芬。《蝴蝶》就是我們的音樂，是屬於台灣、屬於南投埔里的交響曲。」

(中時 )