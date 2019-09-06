日前發生震驚全球的京都動漫公司「京阿尼」縱火案，41歲的縱火嫌犯青葉真司因全身燒傷，1度生命垂危，但經治療及多次皮膚移植手術後，竟活了過來，現正恢復中，已可用點頭來回答問題。警方表示，嫌犯因傷重仍無法逮捕、拘留他。

京都警方表示，青葉目前已轉到大阪府內專門治療燒傷的醫院接受治療，目前還無法說話，要拘留、逮捕他至少還須花數個月時間。

青葉在火災現場附近被警員壓制時曾大喊小說被抄襲。警方在搜查他的住處後發現，他曾投稿參加京阿尼的小說劇本甄選比賽，京阿尼的代理律師表示，他未通過第1輪的審查，但可以確信，京阿尼至今制作的動漫並無與他的小說類似的作品。日警發現去年9月至11月有人不斷在網路留言板上寫著，「小説被抄襲」、「絕不允許」、「要帶爆裂物衝進京阿尼」「隨機恐怖攻擊」等，但尚無法鎖定留言者。

「京阿尼」製作的新片 《紫羅蘭永恆花園 外傳-永遠與自動手記人形-》6日在日本公開放映。這部新作因在事件發生前的7月17日製作完畢而倖免於難。這是35名動漫創作人犠牲後首度有作品公開，1年以下資歷的新人姓名通常不會出現在片尾，但為了紀念犠牲者，這次特例秀出所有參與製作的犧牲者和傷者姓名。看了影片的動漫迷表示，讓人看得想哭！

(中時電子報)