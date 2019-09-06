八三夭阿電熱愛公仔，陳零九8月曾到阿電家參觀龍珠收藏，興奮地在臉書發文「我的天啊！想住在這」。也因為被阿電影響，陳零九自8月開始沈迷公仔，至今1個月來花費將近20萬元，為了搜集公仔約網友見面交易，沒想到被網友質疑「你是假的吧」，讓陳零九出動何美、邱鋒澤陪面交，證明自己是陳零九「本尊」。

陳零九為了要收集公仔，不僅把家裡好好整理一番，更買許多層架來擺放收藏。此外他在網路上用「陳零九」的身份加入公仔群組，但網路假帳號氾濫，被群組內的人懷疑他是假的陳零九，為了證明自己是真身，陳零九主動約網友面交。而網友則回應，如果你是真的陳零九，那我再多送你幾隻。

於是在節目錄影收工後，網友也真的現身赴約，陳零九就在節目主持人何美、以及邱鋒澤「見證下」，拿現金與網友面交，而何美也在一旁拿著手機錄影，邊笑說「我真的要笑死，這個人竟然收工後在這邊面交，到底有多愛（公仔）」，三人最後也和網友合照留念。

在娛樂節目「凹嗚狼人殺」單元表現亮眼的陳零九、邱鋒澤，5月初推出〈天黑請閉眼〉單曲，8月推出第二波〈天亮請睜眼〉，昨他再推出全新單曲〈聊傷〉，找來曾擔任蔡依林、王力宏等御用作詞人崔惟楷合作，及全方位音樂才子許書豪擔綱製作人，包辦編曲及和聲，透過電吉他開場、木吉他伴奏，營造波瀾壯闊卻惆悵萬千的思緒，紮實地打進聽眾心坎，MV更赴澳洲森林拍攝，唯美感十足。

陳零九近日沈迷收集公仔，在節目錄影收工後，約網友網友面交，在節目主持人何美、以及邱鋒澤「見證下」，拿現金與網友面交。（何美提供）

陳零九今推出新單曲〈聊傷〉，MV赴澳洲森林拍攝，唯美感十足。（滾石提供）

(中時 )