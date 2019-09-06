偏鄉地區務農的居民常面臨退化性關節炎問題，但因醫療資源匱乏，難以接受傳統治療，更無法取得玻尿酸注射給付。為協助偏鄉患者改善關節疼痛，長庚醫院3年前開始於桃園復興區提供免費玻尿酸注射服務，名額無上限，費用均由院方吸收。

根據健保規定，民眾若需接受玻尿酸注射治療，僅給付傳統治療6個月無效者。然而，偏鄉地區欠缺復建科醫師，基層診所醫師也不具備相關專長，某些退化性關節炎患者連傳統治療也接受不了，若想採取玻尿酸注射改善疼痛問題，就僅能自費。

長庚醫院復健科系副系主任裴育晟表示，復興區居民多務農，退化性關節炎是常見的疾病，症狀包括關節腫、痛、僵硬等。傳統上採藥物治療，若軟骨磨損嚴重，則需進行關節置換術。

裴育晟進一步表示，玻尿酸是人類膝蓋中本來就分泌存在的物質，可達潤滑效果。玻尿酸注射則透過人工合成的玻尿酸，打進關節中，協助患者減輕關節疼痛，以維持正常生活。患者需連續3周施打，效果可維持半年。若自費使用，一次得花上1000元。

裴育晟提醒民眾，玻尿酸注射僅適用於軟骨尚未完全磨損者，僅能減輕疼痛感，無法達到延緩退化的效果。因此，民眾在接受注射的同時，亦需配合適度的運動，例如平地散步、爬山等。透過運動時軟骨的擠壓，產生足夠的養份，才能避免病情惡化。一般而言，開始運動2、3周後，膝蓋的狀況即可改善許多。

(中時 )