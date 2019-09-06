香港特首林鄭月娥宣布撤回「逃犯條例」修訂草案後，反送中人士仍決定明天發起「和你飛3.0」行動，號召市民「和理非」抗爭，使用交通工具來往機場進行「交通壓力測試」，欲再癱瘓機場。
《中央社》報導指出，香港機管局今天在多個報章刊登廣告表示，已留意到網上再有人煽動週末堵塞機場交通，呼籲旅客留意新聞和交通消息，預留時間前往機場，並向示威者喊話，「不要再阻礙每日數以十萬計使用機場的無辜旅客」。
林鄭月娥4日宣布撤回修例，但反送中多批評太遲太少，堅持「五大訴求，缺一不可」。
香港電台報導，反送中民間記者會今天質疑林鄭月娥是「以退為進」，欲為引用「緊急法」鋪路，呼籲港人要以堅定決心繼續抗爭。且林鄭月娥完全無視其餘4項訴求，所以要開記者會向海外聲明現在還未勝利。
反送中這個週末仍將發起多項行動，明天下午1時第3度登場的「和你飛」癱瘓機場行動，恐將嚴重考驗香港警方的執法方式。
1日舉行的機場交通壓力測試行動由於遭到警方強力圍堵，香港地鐵又配合停開機場快線與東涌線，示威者只能徒步至少6小時返回本島，示威者被迫丟棄大量裝備，以免返回遭盤查。當天機場未被攻佔，只有部分班機受影響誤點、取消。
網路流傳訊息顯示，反送中網民汲取上次教訓，廣發7日機場行動攻略，呼籲市民以「和理非」方式進行交通壓力測試，並請「勇武派」暫時休息。
根據行動攻略，示威者明天將化身一般市民與旅客，不穿黑衣、戴頭盔，不帶示威裝備，透過開車、搭地鐵、乘巴士不停來回機場之間，先癱瘓機場交通；如果能在明天下午3時攻入機場大廳，再於周邊設置路障封路。
對此，機管局今天則在廣告重申，法庭頒發的禁制令適用於整個「機場島」，任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用，或煽動他人堵塞機場可能會違反禁制令。
文章來源：不甩林鄭撤例 反送中號召7日癱瘓香港機場
(中時電子報)
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