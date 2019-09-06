擁有中國工藝美術大師、中國陶瓷藝術大師、中國工美行業藝術大師「三滿貫」的藝術家季益順今年受邀在江蘇文化嘉年華展出作品。（主辦單位提供）

季益順的紫砂作品「中國壺」、「九九同興」、「百寶壺」等瑰寶都在江蘇嘉年華中展出。（主辦單位提供）

擁有中國工藝美術大師、中國陶瓷藝術大師、中國工美行業藝術大師「三滿貫」的藝術家季益順近40年來獲獎連連，紫砂大師的地位無人撼動。談到未來計畫，季益順表示，各種獎項、榮譽都已經是「大滿貫」，現在這階段是他創作最「本心」的階段，希望能多創作一些可以傳世的作品、融合更多創新元素，讓後人去研究。

為慶祝中國70周年和澳門回歸20周年，由江蘇省人民政府、澳門江蘇聯誼會共同在澳門舉辦的「江蘇文化嘉年華」今（6）開幕，一連3天在澳門金光會展中心舉行。主辦單位希望能藉活動進一步深化江蘇與澳門之間的交流合作，聯誼鄉情、凝聚力量，增進國家認同、民族認同、文化認同。

季益順的紫砂作品「中國壺」、「九九同興」也在嘉年華中展出，他說，「中國壺」是為紀念中國建國70週年而特別設計，在紫砂壺的造型中融入中國的天安門、五星紅旗、華表等元素，利用紫砂方器的穩重、正直表現出一種頂天立地的氣勢；「九九同興」則是運用「九」的概念，因為中國傳統文化中，九為極數，有最大、最多、最長久的意義，特別以此壺慶賀澳門回歸20週年。

季益順說，近幾年的風格，是從中國千年的歷史文化出發，把厚重的題材用金絲、寶石鑲嵌加紫砂泥五色土填色等非常複雜費工的技法來表現，紫砂壺的底蘊與積澱更加豐富，同時也增添紫砂壺的華貴。

同時，他也非常喜歡為一些有紀念意義的時刻創作，例如今年創作的《中國壺》為中國慶賀70歲生日，《九九同興》慶祝澳門回歸20週年，還有14年為南京青奧會創作的《金陵春湧》等等，「只要你真正熱愛紫砂壺創作這個行業，那身邊周遭的一切都可以成為你創作的靈感來源」。

生涯走來獲獎連連，季益順謙虛地說，這是對他的作品、為整個行業所做貢獻的一種肯定。「紫砂行業應該是百花齊放的，不同的老師有不同的風格。」他說，萬變不離其宗就是「創新」，而且現在從事紫砂行業的年輕人也越來越多，大部分是受過高等教育，有的甚至是在國外深造過，有了這些新血加入，樂見他們帶給整個紫砂行業帶來新的生命力、更多發展可能性。

但紫砂行業也存在一些不好的現象，季益順指出，市面上偶爾見到以次充好，以假亂真等作品，他認為，這些問題的解決還是需要靠業內人士有高度的職業責任感，共同為這個行業去努力。

宜興紫砂壺在明、清時期就出口外銷至南洋和歐洲，世界上幾大著名博物館都有紫砂壺的收藏。季益順指出，紫砂藝術從上世紀三十年代開始，多次獲國際博覽會金牌獎，並在國內外大賽中獲獎無數，季益順說，每年有很多外國友人來參觀自己的藝術館，覺得對紫砂感興趣的外國朋友也越來越多，不論是外國朋友還是國內的壺友，經常跟他們說，欣賞紫砂壺可以從「形、工、料、韻」四個方面入手，慢慢體會其中的精妙之處。

季益順已經位在紫砂藝術的巔峰，他說，現在這個階段應該是我創作最「本心」的階段，獲獎連連、榮譽披身，也不是需要通過紫砂壺來創收的年紀了，現在想多創作一些可以傳世的作品，希望之後創作可以發揮各種創新，包括題材的創新，融合不同的工藝手法等，能充分表現紫砂更多的可能性，也綻放紫砂的光彩給世人。

(中時 )