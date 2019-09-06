「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」與「覺醒音樂祭」聯名合作推出「小型售票演唱會」，集結臺灣六組人氣樂團淺堤、晨曦光廊、Vast & Hazy、怕胖團、夜貓組、P!SCO以及共演樂團，包括鹿角樂團、私人視線、EastWave等，九月到十一月輪番在桃園演出；Leo王與春艷組合的「夜貓組」表示，桃園印象最深刻、也最常去的應該是桃園機場了。夜貓組小巡迴也曾經到過桃園表演，台下觀眾給的回饋與反應都很熱烈，令人印象深刻。平常桃園的朋友們可能要跑到台北看夜貓組的演出，這次我們直接到你們家鄉，大家省了舟車勞頓的時間。夜貓組透露，隨著地點和觀眾的不同，每一次的演出對我們來說都是很特別的。夜貓組的表演也不斷的成長中，希望呈現更多不同面向給大家。

各大音樂節表演常客的怕胖團，除了將在演唱會上演出新專輯的2首新歌外，他們更大方向歌迷喊話：「大家想聽什麼也可以許願一下~」。怕胖團也推薦桃園南平鵝肉，因為超級好吃！貝斯手大寶很喜歡種多肉植物，而且桃園有很多多肉仙人掌園，讓他愛不釋手。出道即將滿10周年的P!SCO，將這次演出安排在年底的十週年暖身巡演計劃中，絕對會有特別的曲目要給歌迷驚喜！而他們每次到桃園演出，幾乎都會去吃牛肉麵，跟台北有著不一樣的調味，會讓人上癮。

成立於台南後搖指標樂團的晨曦光廊，目前正努力錄製新作品，演唱會當天也釋出新歌。由於我們最常來桃園的原因是為了坐飛機，所以對桃園機場印象特別深刻，很常在不一樣的時間點抵達桃機，也很喜歡在機場觀察著來自世界各地的旅客們，各種觀察與生活體悟都能成為他們創作的靈感。曾入圍金音獎最佳搖滾單曲的淺堤，九月份將舉辦台灣小巡迴，在演出上也會有一些與之前稍微不同的地方。前陣子才剛造訪桃園棒球場參加Lamigo球團活動的淺堤，表示那是一場整體感覺十分愉快的體驗，更讓他們感受到桃園近年來變成一個年輕有活力的城市，他們笑說，希望歌迷可以推薦好吃的米干。

6組人氣樂團9月到11月輪番在桃園演出。（新視紀整合行銷提供）

(中時 )