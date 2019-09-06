港都體壇年度盛會「高雄市體育有功人員表揚典禮」6日舉行，計有傑出選手、績優教練、優秀裁判、績優體育團體、熱心體育及卓越貢獻獎等57人及單位受獎。最佳男、女選手分別由莊沐倫、郭家齊拿下。

今年度高雄市體育有功人員傑出選手獎21人有鄭硯綺、任純瑩、莊沐倫、陳思安、郭家齊、莊雪津、羅建祥、顏可芯、楊旻靜、鄭喬安、嚴云彤、張家榮、鐘巧懿、林芝逸、林祐賢、黃奕翔、邱祐辰、趙翊亘、陳韋杰、張詠葳、王怡淨。

績優教練獎21人：謝國芳、林生祥、林靜怡、鄭創禧、鄭宇舜、王鶴勳、李柳慧、邱英瑋、楊正安、李宗霖、林季嬋、陳柏嘗、陳重導、黃敬晉、趙健雄、趙珍葉、鄭紹宏、謝明裕、簡招旺、蔡景福、翁貴祥。

優秀裁判獎4人：許世英、呂文玲、蔣勝發、翁明祥。

績優體育團體獎4單位：高雄市體育會桌球委員會、高雄市立路竹高級中學拳擊代表隊、高雄市立小港高級中學、普門中學高中女子籃球隊。

熱心體育獎3人：吳尚謙、陳尚文、陳國清。

卓越貢獻獎4人：卜昭坤、周淑慧、許文宗、龔瑞璋。

今年最佳男選手由108年全國中等學校運動會游泳項目3破大會、2破全國紀錄的莊沐倫拿下；鐵人三項好手郭家齊在2018年雅加達亞運鐵人三項獲混合接力第5、個人第8，被獲選為最佳女選手。

「卓越貢獻獎」由高雄巿長韓國瑜頒發，他感謝獲獎的巨研科技董事長卜昭坤、安田婦產科副院長周淑慧，以及楠梓高中校長許文宗和正修科大校長龔瑞璋，同時也勉勵即將代表高雄參加今年全國運動會的教練、選手各體育會各單項運動委員會。

2019年亞洲自由車場地錦標賽金牌選手黃亭茵在典禮現場，致贈1部自由車給韓國瑜，謝謝市政府長期支持並推動體育運動，並以回娘家的心情回饋高雄。韓國瑜特別騎上自由車，在舞台繞了一圈，相當開心。

(中時 )