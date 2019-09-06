學校剛開腸病毒病情就拉警報！台中市衛生局6日公布新増2例重症病例，其中一人已返家，一4歲男童仍在加護病房救治中，衛生局也發現最近新增病例多為會併發重症的腸病毒71型，呼籲家長，如孩子感染後出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速至大醫院就醫。

台中市新增2例腸病毒重症確診個案，兩名個案分別是龍井區4歲男童及豐原區8個月大女童，4歲男童8月24日因發燒、口腔潰瘍等症狀就醫，25日出現肌抽躍重症前兆，27日轉兒科加護病房；8個月大女童則是8月19日因咳嗽、流鼻水等症狀就醫，24日因症狀加劇及右手無力至醫院急診，並於25日通報，兩案均於9月5日經疾病管制署研判確診。

根據疾管署監測資料顯示，台中市腸病毒門急診就診自8月25日至31日止共計3813人次，超過預警值1900人次達兩倍，顯示疫情仍處流行高峰，台中市衛生局長曾梓展強調，目前高溫、潮濕的天氣適合腸病毒生存，加上部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺成為潛在傳染源。

值得注意的是目前監測罹腸病毒患者以易併發重症的腸病毒71型為主，而新增兩重症病例也都是腸病毒71型。

曾梓展提醒，如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，降低交叉感染的風險。

衛生局表示，目前台中市共有13家腸病毒重症責任醫院，包括中國醫藥大學兒童醫院、中山醫學大學附設醫院、台中榮民總醫院、童綜合醫院梧棲院區、澄清醫院平等院區及中港院區、光田醫院沙鹿院區及大甲院區、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、林新醫院、衛福部台中醫院、衛福部豐原醫院。

(中時 )