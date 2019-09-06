安妮6日出席金門酒廠「跟世界乾一杯」開幕記者會，她笑稱酒量不錯，少女時期可以跟朋友各喝一瓶紅酒，但她屬於非常會控制的人，至今沒有喝醉過。她與小嫻因《舞力全開》認識，有次為了游泳到小嫻家換泳裝，竟發現對方默默力挺自己，買了20本寫真集，覺得非常感人。

談到小嫻，安妮大讚，「真正的朋友很好，我做什麼事情，她都幫我加油。」她回憶剛進《舞力》沒多久，小嫻就離開了，剛開始小嫻一直教她跳舞，次數多了，兩人建立交情成為朋友。目前兩人都單身，她認為小嫻過得很開心，她笑說：「我覺得一個人也好，就跟姊妹一起出去吃飯啊。」

安妮透露微醺愛跳舞。（金門酒廠提供）

安妮還透露自己微醺時，喜歡唱歌與跳舞，話也會變多，但很多時候周遭的朋友都不會發現她處於微醺狀態，因為平常她就是一個活潑的女生。談到是否與綜藝大哥喝過酒，她笑說：「之前錄《綜藝玩大》，憲哥（吳宗憲）對大家很好，一起喝了酒，但因隔天要錄影，所以大家都是淺嘗。」

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(中時 )