台中市府在北屯區崇德12路與昌平東六路進行防颱樹木修剪作業時，獲報14期重畫區內疑似有2級保育鳥類「黑翅鳶」築巢跡象，市府第一時間暫緩工程施作，請台灣野鳥協會專家勘查，觀察該區域黑翅鳶動態，若確定有孵卵及育雛行為，將等幼鳥離巢後再繼續工程，不要因建設破壞蟲鳥的生態。

建設局長陳大田表示，在公園尚未啟用前，就能引來黑翅鳶「入厝」繁殖下一代，證明採自然、生態多樣性規畫目標已提前發揮成效。市府參採野鳥協會專家建議，暫緩相關工程，持續觀察該區域的黑翅鳶動態，若確定有孵卵及育雛行為，將等到幼鳥離巢後，再繼續未完成的工程。

該區域周邊均屬於14期市地重畫範圍，道路、排水等公共設施均已完工，黑翅鳶築巢的地點在預計今年底完工開放的「公22」公園用地內，園內設有一座滯洪池，並保留大面積生態草坡與草溝，以及具有水與綠的生態廊道，植栽配置採以原生樹種與具有誘鳥蝶的植物，兼顧都市防洪治水與自然生態。

「期盼完工後能吸引更多生物棲息，營造物種豐富的生態公園」，建設局說，專家現地勘查後，研判該區域中的一棵樹上有黑翅鳶營巢跡象，秋季至春季為黑翅鳶主要繁殖季節

，建議巢區附近應暫緩大型機具施工，待確認繁殖狀態後再繼續施作，以免干擾黑翅鳶繁殖。

(中時 )