台中市長盧秀燕推動都市再造、舊城區轉型再生，率市府團隊參訪英國倫敦國王十字車站，借鏡英國最大都市再生開發計畫，作為台中舊城區轉型再生參考。

盧秀燕表示，倫敦國王十字車站過去是歷史悠久的煤倉，開發作為零售、文創等多功能使用，台中也有很多場域正在轉型，將可參考英國經驗與民間合作，帶動台中發展。

台中也有很多場域轉型，市府必須思考如何與民間合作，讓這些場域有效轉型，如何招商讓人願意投入資金進行開發，也是市府要著墨努力的地方。

市府祕書長黃崇典以台中舊車站為例，附近有倉庫及歷史建築，透過民間合作進行都市更新及整合區域開發，倫敦國王十字車站是很好的都市更新典範，英國最大都市再生開發計畫，台中借鏡讓舊城新舊交融，帶動發展。

盧秀燕訪歐馬不停蹄，還參訪英國倫敦「波羅市場」為設置於高架橋下的市集，台中鐵路高架化後的空間善用，及老舊市場轉型，盼作為台中鐵路高架化後的規畫依據，及擁有百年歷史的第二市場朝觀光及現代化學習對象。

「市府重視庶民經濟，包括市場經濟、夜市經濟等皆需著重發展」，盧秀燕指出，台中鐵路包括烏日到豐原段全數高架化，高架底下土地如何運用，可借鏡波羅市場，除可作為自行車道、休閒園區、停車場等，也能列入市場設施。

(中時 )