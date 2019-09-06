2020總統大選越打越熱，國民兩黨候選人也早已決定，不過兩方副手也尚未公布，究竟誰能出任也是民眾茶餘飯後話題。對此知名命理師詹惟中在節目上表示，如果韓國瑜能和前第一夫人周美青搭檔，能夠「加分到極致」。

政論節目《國民大會》上，來賓討論到誰會出任韓國瑜副手時，詹惟中從從生肖和姓名學的觀點分析檯面上的政治人物，語出驚人表示「搭配周美青，可以加分到極致」，讓主持人陳鳳馨嚇傻，直說怎麼可能出來選，詹惟中則表示，周美青是他自己加進去的，惹來全場大笑。

詹惟中補充表示，若認真討論誰適合搭檔韓國瑜，最好的人選是朱立倫與周錫瑋，他說「南北呼應、左右逢源，將有助選情」，並表示韓國瑜屬雞，與屬牛的朱立倫、屬狗的周錫瑋都可以相輔相成。對於日前曾說過張善政較為適合，詹惟中則說，當時選項沒有朱立倫、周錫瑋兩人，全部拿出來比，他給朱90分、周88分，張善政則是80分。

(中時電子報)