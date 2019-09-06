交通部長林佳龍夫人廖婉如，每年中秋節前夕會到身心障礙機構和身障朋友一起做月餅。（盧金足攝）

中秋節將屆，為促進身心障礙機構中秋禮盒銷售，交通部長林佳龍夫人廖婉如6日下午與台中市國際蘭馨交流協會成員，一起到瑪利亞社會福利基金會台中市愛心家園與學員們做月餅。廖婉如也呼籲民眾有送禮需求時，可優先考慮身障朋友製作的糕點或產品作為贈禮心意，不只是多一份溫暖做公益，也能照顧更多的人，盼能夠達到1萬5000盒的目標。

每年中秋節前夕會選擇到身心障礙機構和身障朋友一起做月餅。廖婉如擔任包月餅的志工從協助月餅秤重、包裝、折紙盒都做過，第一次處理鳳梨酥包裝封口的工作，她也笑說，一邊將袋子的空氣壓出，一面將包裝放入封口機，工作越做越順手也很起勁，往後有機會很適合來做幫鳳梨酥封口的工作。

台中市愛心家園園長陳怡君說，可能因為大眾飲食習慣改變的關係，其實近年來的月餅銷量都有下滑的趨向，希望社會大眾也可以多多幫忙。

廖婉如提到，台中市有20多家身心障礙機構與庇護工廠，教導身心障礙者製作如糕餅、麵包及手工皂等產品，以協助身心障礙朋友能習得一技之長，進而就業與自立。

「買月餅還能做愛心！」廖婉如說，佳節禮品銷售一直都是身心障礙機構及慈善團體的重要收入，距離中秋節還有一個星期，盼一起為心障礙機構及慈善團體衝高銷售量。

(中時 )