民進黨籍新北市議員高敏慧遭檢舉利用人頭浮報助理費，新北地檢署今日指揮新北市調處搜索高敏慧服務處，並依貪汙罪嫌將高敏慧約談到案，目前仍在訊問中。

據了解，高敏慧早期曾因議員配合弊案遭辦，全案雖纏訟多年尚未定讞，此番檢調在新北市議會開議前夕，大規模偵辦高敏慧涉貪案，疑似是為了避免議會保護傘影響辦案節奏。

檢調指出，目前高敏慧仍在新北市調處訊問，預計稍晚移送新北地檢署複訊複訊。

(中時 )