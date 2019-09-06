新北市議員高敏慧涉浮報助理費 遭檢調約談 20:212019/09/06 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北地檢署。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍新北市議員高敏慧遭檢舉利用人頭浮報助理費，新北地檢署今日指揮新北市調處搜索高敏慧服務處，並依貪汙罪嫌將高敏慧約談到案，目前仍在訊問中。 據了解，高敏慧早期曾因議員配合弊案遭辦，全案雖纏訟多年尚未定讞，此番檢調在新北市議會開議前夕，大規模偵辦高敏慧涉貪案，疑似是為了避免議會保護傘影響辦案節奏。 檢調指出，目前高敏慧仍在新北市調處訊問，預計稍晚移送新北地檢署複訊複訊。 (中時 ) #高敏 #新北 #檢調 #市調處 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北輔具超音速 社會局足感心 04:102019/09/02 地方新聞 2酒駕慣犯酒後互撞 苗檢：勿再酒駕 10:062019/09/04 社會 匪槍擊砂石場 遭少東開怪手砸車倉皇逃 12:392019/09/04 社會 哈利波特現身新北圖書館 分類帽、巫師袍、魔杖逼真實上演 19:462019/09/04 生活 新北再增1例 屈公病首見本土群聚 04:102019/09/05 社會新聞 捷運汐民線 侯盼新北可先做 04:102019/09/05 地方新聞 郭辦發言人蔡沁瑜夫婿李猶龍 遭檢調約談中 13:072019/09/05 社會 新北第三波科技執法 國道一林口交流道違規減少 16:002019/09/05 社會 泰山男遭殺害焚屍埋藏 凶嫌下午移送地檢署複訊 16:032019/09/05 社會 苗檢指揮刑事局竹南分局 查獲民宅大麻裁植場 16:512019/09/06 社會 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 補教師不認嘿咻美少女258次 「下體兩黑斑」成鐵證 - 社會 焚屍燒整天 阿公以為孫烤肉：整整烤了一天 - 社會 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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