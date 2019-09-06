台南市府勞工局6日於關子嶺勞工育樂中心舉辦「安衛家族讚！安全健康Number One」安衛家族大會師及高階主管論壇活動，活動中除了授旗給安衛家族外，亦頒發安衛家族績效評選優等、特優、卓越等獎項。

台南黃偉哲市長上午親自到場授旗給安衛家族核心企業，表揚今年獲得安衛家族績效評選特優獎的統一企業永康廠、奇美實業、奇美醫院、統一企業新市廠、森霸電力等5家核心企業。

安衛家族的總決賽，由「永保安康安衛家族」獲得卓越獎，市長並頒發具有代表性的「永保安康」工寶造型獎座。

黃偉哲表示，過去勞動檢查對事業單位有違法的情形，以往都直接開罰，但政府單位應該與事業單位互為夥伴關係，希望以輔導的方式代替處罰，這也是市府成立安衛家族的宗旨。

市府目前已輔導成立29個安衛家族，超過600家事業單位參與運作，希望透過安衛家族運作機制，以大廠帶小廠的方式，將職業安全衛生的經驗傳承，提升職業安全衛生意識，保障勞工朋友及其家庭，避免因職災而落入生活困境。

另外，此次活動亦邀集安衛家族企業主與工會代表舉辦高階主管論壇，針對推行「台灣職安卡」作為主題，透過論壇交流期待能使與會人員更了解此項政策。

(中時 )