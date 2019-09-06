有「最強混血AV女優」Rio（柚木蒂娜）2015年宣布引退，讓全世界粉絲都崩潰，然而她從良近4年，近日又傳出另一噩耗，那就她也追隨前AV天后蒼井空的腳步，將昔日作品全數下架。

曾經叱吒AV界一時的日葡混血女神Rio，引退不到5年，近日被發現她過去10年所拍攝作品全數被網站下架，原因令人好奇。對此知名AV達人一劍浣春秋推測Rio應是想洗掉這段暗黑界歷史，才透過經紀公司拜託各大片商下架所有作品。

一劍浣春秋更透露Rio引退後的近況，稱Rio一直積極朝商場女強人之路邁進，不久前還宣布要成立自創品牌，還有消息指出，這位前AV天后為衝刺事業，甚至考慮要拋棄Rio這個讓她紅極一時的名字，改名拚事業。

而粉絲得知Rio作品下架的消息，則忍不住感嘆留言「2019是個厄運不斷的一年」、「唯一女神. 好險她的高清已蒐集完畢...」、「當年連盜版…都被賣到缺貨，神一般的存在」。

(中時電子報)