2020總統大選倒數計時中，國民黨參選人韓國瑜副手未定，而台北市長柯文哲和前鴻海集團董事長郭台銘動作頻頻，卻又遲未表態，讓外界相當好奇。陳鳳馨近日主持TVBS《國民大會》，邀請命理師詹惟中在節目裡預測韓國瑜和郭台銘最佳副手人選和競選運勢，詹惟中認為，韓國瑜搭配前第一夫人周美青，將能「加分到極致」。

對於韓國瑜究竟該選誰當副手，詹惟中從生肖和姓名學的觀點分析，列舉檯面上的政治人物，他竟冷不防說：「搭配周美青，將可以加分到極致。」陳鳳馨笑回，「周美青怎麼可能出來選。」詹惟中才承認，周美青的選項是他自己加的，惹來全場大笑。

詹惟中建議韓國瑜副手人選。（TVBS提供）

回歸國民黨大將，詹惟中認為，前新北市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋，都非常適合擔任韓國瑜的副手，「南北呼應、左右逢源，將有助選情。」此外，韓國瑜生肖屬雞，跟屬牛的朱立倫以及屬狗的周錫瑋，都能相輔相成。值得一提的是，詹惟中曾稱，「張善政適合韓國瑜。」但當時的選項沒有朱立倫和周錫瑋，現在全部拿出來比，詹惟中評朱立倫90分、周錫瑋88分、張善政只剩80分。

(中時 )