隨著混雙李哲輝／許雅晴、男單呂家弘止步八強之後，男雙李洋／王齊麟終於捍衛了地主選手尊嚴，花了41分鐘直落二擊敗日本組合古賀輝／齋藤太一，順利闖進男雙最後四強。

李洋／王齊麟曾在今年和古賀輝／齋藤太一交手過，這是雙方第一次對決，當時李／王苦戰3局才辛苦獲勝。

今日雙方再次狹路相逢，李／王雖一度取得18比13領先優勢，但日本組合也非省油燈，硬是追趕上來，關鍵時刻李／王還是技高一籌，連拿3分，21比17鎖定勝局。

第二局雙方短兵相接，追平與互換領先多達12次，李洋／王齊麟從領先打到落後，好在李洋的強攻奏效，對手回擊質量不佳，王齊麟在網前扣殺得分，25比23，贏得有些艱辛。

李洋賽後表示，齊麟在賽前右腰受了傷，所以對於這次比賽不敢預測成績，只求打好每一場比賽，此役對手非常難纏，幸好齊麟沒有放棄，而且還能多次突襲成功，算是打出一場好球，感謝球迷的熱情支持與鼓勵。

王齊麟說，原本左腰就有舊傷，沒想到賽前右腰也受了傷，賽前都必須接受治療半小時才能上場，比賽結束後還得治療，幾乎是帶著疼痛比賽，沒有預設目標，或許就能打出更好的成績。

(中時電子報)