結盟郭王再拉宋楚瑜？ 民調打臉柯「合體不靈」

依法親民黨可以直接提名2020總統大選候選人不必經過民眾連署程序，外界矚目黨主席宋楚瑜是否會親自再戰，或者選擇跟柯文哲、郭台銘合作？對此親民黨組織部主任張碩文透露，儘管基層一直有勸宋楚瑜再戰的聲音，但宋楚瑜抱持成功不必在我的態度，親民黨尊重其他人，但也要準備，既定行程是9月底10月初就會開會作出決定。

張碩文說，宋楚瑜的核心理念是如果有更優秀的人，且以中華民國台灣人民福祉優先，與宋楚瑜理念相同時，宋楚瑜不一定要自己選，他願意幫這樣的人。所以宋楚瑜持開放立場。對於宋楚瑜自行參選總統的機率，10分最高，張碩文回答5.1分。

張碩文還表示親民黨基層幹部不斷鼓勵宋楚瑜自行參選，多少有人覺得親民黨自己可以選為什麼要把門票給別人，但宋楚瑜想的是如果要推倒藍綠惡鬥高牆需要多方合作。

此外立委選舉部分，張碩文透露目前親民黨一共接觸了12席區域立委人選，至於不分區立委親民黨和台灣民眾黨是否可能組成聯盟，像綠黨與社民黨2016年共推不分區那樣？張碩文表示目前為止沒有做這樣的幕僚作業，也擔心這樣做會被質疑是為了政黨利益，而不是人民優先。

(中時 )