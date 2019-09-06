講究吃對時節，吃對食物，才能吃出完美的食物滋味。新北百揚大樓48樓的望月樓，就是身體力行奉行這項遵旨的粵菜餐廳，時序入秋，望月樓這次端出新北野生萬里蟹為主菜，經由知名港籍主廚蘇權暉帶來最道地也最棒的蟹料理。講到吃蟹，少有人能比的上粵菜料理，從煮粥、紅燒、清蒸或酥炸，萬里蟹都能變身成不同的料理。

望月樓這次自9月16日至11月30日推出「一蟹知秋」活動，推出多道精烹細製的美味蟹餚，外加螃蟹造型的港點蟹肉餃，而眾多蟹肉料理也是秋季必嚐。例如毋米粥煮花蟹(1,580元+10%)，蘇主廚的做法是在滾水中加入拌了油的越光米和泡開的腐竹，以小火滾製兩小時。待米粒熟爛後，過篩瀝掉米渣，即可以此稠滑似雪的粥水烹煮整隻花蟹，待其快熟時，再加入新鮮的帶子和石斑片，略加調味，與油條、蔥花一起上桌，蟹肉魚肉鮮腴至極，綿滑粥水也鮮美回甘！

或是蟹肉鮮竹札(480元+10%)，主廚將蟹肉先行取出，並加入蝦肉、涼薯、芹菜、些許白膘粒，調味拌勻，包到腐皮裡再用海苔繫腰，先輕炸、過熱水去油，再予以蒸熟、淋上蟹肉蛋白芡，賣相迷人，滋味大好，而想一嚐正宗的粵式菜系中迷人的料理萬里蟹技巧，建議親身至望月樓一試。

蟹肉鮮竹札480元(望月樓提供)

(中時 )