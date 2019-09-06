防暴警察及速龍小隊8月31日晚上，進入港鐵太子站並於車廂內揮棍打傷乘客事件惹起關注。一批示威者今日下午到站內靜坐，有人一度跪地，要求港鐵交出當日的閉路電視錄影片段。港鐵在下午5時宣布，太子站暫時關閉。

據港媒報導，在太子站落閘後，部分示威者走到B1出口外聚集，並繼續高叫口號。入夜後，一批示威者包圍旺角警署，並以鐳射燈照向警署外，又在場撒溪錢，亦有人指罵在場警員。警員在警署內一度舉藍旗警告，指現場人士正參與非法集結，要求立即離開，否則可能使用武力驅散，但示威者未有理會，警員則以強光照向在場人士。

晚上約7時半過後，有示威者向警署投擲雞蛋、磚頭，警員在警署內舉起橙旗，使用揚聲器警告在場非法集結人士立即停止並馬上離開，否則開槍發射橡膠子彈及布袋彈，而在高台上的警員亦持槍戒備。而防暴警察亦展示黑旗警告催淚煙。

但示威者情緒高漲，拒絕散去，警員多次警告無效。示威者張開雨傘、戴上頭盔防毒面罩，並手持自製盾牌。

(中時 )