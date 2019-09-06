據中新社6日報導，美國教育部長德沃斯5日表示，密西根州立大學因涉前體操隊醫拉里．納薩爾（Larry Nassar，56歲）性侵醜聞，嚴重違反美國聯邦校園安全法--克蕾莉法（Clery Act）的相關條例，被處以450萬美元（約新台幣1億4047萬元）罰款。

美國有線電視新聞網消息，德沃斯當日在一份聲明中表示，「密西根州發生的事情令人憎惡、不可原諒，完全沒有遵守法律、保護學生」，該校將為其行為受到懲罰。

前密西根州立大學副教授、前美國體操隊隊醫納薩爾曾廣受好評。然而，2017年底，他的性侵醜聞曝光：在長達數十年的行醫生涯中，他以「醫學治療」為幌子，對100多名女孩進行性侵害。受害者幾乎都是未成年人，有些年僅6歲。她們當中許多人是奧運體操運動員。2018年1月24日，納薩爾被判入獄40至175年。

「學校有太多的掌權者知道這些（性侵）行為和投訴」，「然而性侵者卻能繼續對學生們下毒手」，德沃斯指出，經由美國聯邦民權辦公室和美國聯邦學生援助辦公室的調查，發現儘管收到多次性侵投訴，校方卻始終沒能正確披露事件、發出警告。

她指出，密西根州大前校長、教務長、骨科醫學院前院長未能對納薩爾性侵行為採取適當行動，該校管理層存在「系統性」失職。

當日，該校教務長提出辭職；納薩爾在校期間的主管領導、該校骨科醫學院前院長威廉．斯特拉佩因性騷擾多名女學生，於今年6月被判入獄一年。

據美國全國公共廣播電台報導，美國教育部5日在一份新聞稿中表示，這是有史以來根據美國聯邦校園安全法--克蕾莉法作出的最嚴厲的處罰。教育部稱，除罰款外，密西根州立大學還將接受為期5年的特殊合規監督。

密西根州立大學官網當日發布了校長塞繆爾．斯坦利的一份聲明。他說，學校成立了新的監督委員會，負責落實這項處罰。去年5月，密西根州大已同意向納薩爾性侵受害者賠償高達5億美元。

最近還有一個案例是，婦產科醫生汀道爾（George Tyndall）1988至2016年在南加州大學（USC）擔任校醫，竟對華裔女生進行不當性侵，長達近30年，迄今共有463名女性控告USC，指稱丁鐸經常穢言穢語、不當拍照、強迫她們脫光衣服，甚至上下其手，不過正義得以伸張，日前洛杉磯聯邦法院法官初步同意南加大以2.15億美元（約新台幣60億元）和解集體訴訟。

(中時電子報)