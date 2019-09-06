金馬影后楊貴媚昨（6日）在社群平台分享與母親的合照，低調慶生。楊貴媚照顧中風母親將近9年，生日對她來說更是母難日，寫道：「感恩我最親愛的楊媽媽在今天生下了我，給了我生命和身教，言教的養育之恩及健全的家」，希望高齡的母親能繼續健健康康、大口品嚐美食就是她最大的願望。

楊貴媚與母親感情好，生日更在社群平台曬照分享喜悅。（擷取自楊貴媚國際影友會）

楊貴媚在生日前夕收到「最美歐巴桑」陳美鳳及桂田文化基金會董事長送的保養組及花束，她二話不說通通轉送給母親，並對媽媽說：「妳要努力擦，像大明星美鳳姐一樣水喔～」楊媽媽則開心豎起大拇指回應。

經紀人透露，楊貴媚8月底已與演藝圈多年好友鍾欣凌、喜翔及工作夥伴們聚餐兼慶生，生日當天沒有特別安排，近年來都閑淡樸實地度過。今年即使生日前一天才與遠在威尼斯影展的導演蔡明亮遠洋通話、討論公事，也沒特別提及自己生日的事情，相當低調。

以綜藝實境節目《阮三个》甫入圍金鐘獎的她，新工作馬不停蹄，生日隔天即在「大愛劇場20週年感恩紀念會」開金嗓，高歌過去演出作品《蘇足》主題曲〈重生〉。而下週一將展開為期一個月的《阮三个》第2季節目錄影，一路忙到金鐘獎頒獎前的最後一刻，甚至連金鐘禮服造型恐得在節目錄製空檔準備。經紀人說，《阮三个》製作單位對節目內容保密到家，希望呈現真實自然，讓楊貴媚緊張不已。

(中時 )