英國倫敦「波羅市場」為一設置於高架橋下的市集，台中市長盧秀燕於台灣時間5日前往深入探訪，借鏡鐵路高架化後的空間善用，以及老舊市場的轉型，盼作為台中鐵路高架化後的規劃依據，以及擁有百年歷史的第二市場朝向觀光化及現代化的學習對象。

盧秀燕在英國波羅市場所屬導覽機構導覽經理莎拉巴特勒(Sara Butler)陪同下，參訪倫敦波羅市場(Borough Market)，該市場為倫敦一個設置於高架橋下的古老市集，市場攤位以同類型商業進行分區，透過區域控管方式維持環境衛生，朝觀光市集方向發展。

「市府重視庶民經濟」，她說，包括市場經濟、夜市經濟等皆需著重發展，此行有經發局及觀旅局同仁參與，共同前來取經；此市場千年以來就是傳統市場，已變成觀光、旅遊價值，不僅商品具有特色，整體環境相當乾淨。

盧秀燕指出，市場內其中有幾家商店和攤位，提撥部分收入當作教育訓練，供婦女或年輕人學習，讓居民學得一技之長，待學成後便可再回歸市場設攤，是市場發揮公益功能表現。

波羅市場不僅是倫敦民眾採買的重要選擇，也成為觀光勝地帶動地方發展，成功經驗相當值得參考；此市場最大特色為政府將周遭鐵路往上挪移，當初興建鐵路時，當地居民相當希望能保留此傳統市場，鐵路公司不惜重資施作高架化。

盧秀燕強調，台中將市內鐵路包括烏日到豐原段已全數高架化，底下土地如何運用，便可借鏡波羅市場。未來台中對於高架化下的土地，除可作為自行車道、休閒園區、停車場等，也可列入市場設施。

經發局副局長李逸安表示，波羅市場商品非常多樣化，包括生食、熟食均特色化，若能把其經驗運用在台中市的市場，加以改造，相信將吸引更多觀光客來到我們的市場採購與觀光。

觀旅局副局長陳育正指出，該處以自由行為大宗，波羅市場在管理上，對台中市未來推廣觀光市場，非常值得參考；觀旅局也將規劃美食小旅行行程，讓外國觀光客能感受傳統市場的魅力。

市府表示，台中中區第二公有零售市場是百年市場，隨著民眾對市場的營運環境與管理標準提高，促使市場自治組織管理及政府輔導皆需與時俱進，因此，古老的波羅市場營造現代優質環境的發展更迭，值得台中未來推動傳統零售市場，朝向觀光化及現代化的學習對象。

為活化第二市場商機，市府除了陸續辦理完成雨汙水分流改管、地坪翻新修繕、特色攤招及公廁改造等硬體整修工程，也將持續透過產、官、學合作的方式，開發百年新亮點，今年特別與東海大學人文創新暨社會實踐團隊合作，進行有關市場活化議題的相關田野調查，並陸續完成系列策展，推廣第二市場知名度。

市府有鑑於台中鐵路全面高架化，橋下空間的規劃也是城市發展的重要指標，以綠空廊道為例，市府於原有鐵道空間打造全長21公里的自行車綠廊，並設計街角廣場、運動設施等，全線預計明年中完工，將成為城市進行高架橋下廊帶縫合的重要里程碑。期盼透過此行參訪，作為台中鐵路高架化橋下空間規劃參考。

(中時 )