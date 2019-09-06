鄭秀文日前談許志安何時復工。（圖／翻攝自sammi_chengsauman IG）

銀色夫妻許志安和鄭秀文情牽28年、結婚6年，今年4月男方鬧出「安心偷吃」，和港姐黃心穎在計程車上激吻影片曝光，震驚演藝圈。隨著鄭秀文原諒，黃心穎赴美進修後，事情也逐漸平息，今(6日)黃心穎的藝人姊姊黃心美受訪，透露妹妹還在整理情緒，被問往後見到許志安是否會尷尬？黃心美說沒想到那麼多，應該不會，也不會避開對方拒接工作。

小三事件爆發後，黃心穎便被拍到和友人赴洛杉磯，神隱至今約5個月。據《東網》報導，黃心穎姊姊黃心美今現身錄影，被問妹妹近況，她拒絕透露黃心穎現在人在哪裡，只說不在香港，也承認妹妹是做錯事，但作為姊姊會永遠支持她，全家人也因此感情更好、更團結。

至於黃心美自己，先前傳出因妹妹小三風波，導致她自己和富二代男友馬桂烽分手，黃心美今仍表示：「兩個人之間的事不回應」，不願多談感情狀態，由於她和黃心穎都在演藝圈工作，問她是否遇到許志安或馬國明會尷尬？她說不會，也不排斥和對方合作。

而鄭秀文之前在香港參加慈善活動，被問許志安何時回到演藝圈？她回應：「我覺得他要先整理好自己」，希望老公將自己心情準備好再復工，不需要著急。

(中時電子報)