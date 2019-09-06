全球暢銷遊戲改編電影《返校》，在上映前斥資百萬在西門町電影公園打造片中主場景「翠華中學」體驗館，導演徐漢6日搶先體驗，他一走進去就像重溫拍片時光，他說：「有一種惡夢又回來的感覺了。」展覽館用了許多當時拍片道具，呈現詭譎恐怖的氣氛。

《返校》斥資百萬搭建翠華中學體驗館。（牽猴子提供）

《返校》翠華中學體驗館導演徐漢強搶先體驗。（牽猴子提供）

主場景「翠華中學」體驗館中「防空洞區教官牆面」的展區設計，邀請再生藝術創作者傅星翰創作。他過去曾以3層樓高的「哥吉拉」街頭塗鴉引起廣大迴響，這次以整面牆突顯教官威嚴的形象，一進門就能感受到被無形的雙眼監視，感受無形的壓力；而展區另一處「教室區自由之樹」，電影公司以舊書、文集、以及戒嚴時代報紙事件所堆積完成，象徵人們追求自由的辛苦過程。

《返校》翠華中學體驗館「防空洞區教官牆面」。（牽猴子提供）

《返校》展區「教室區自由之樹」象徵人們追求自由的辛苦過程。（牽猴子提供）

電影《返校》由徐漢強編導，王淨、傅孟柏、曾敬驊主演。故事描述戒嚴時期的翠華中學高中生方芮欣與魏仲廷在暴雨中的校園甦醒，卻發現校園逐漸從他們熟悉的世界剝離，在鬼魅橫行的異域，被迫面對恐怖的真相。電影展覽本週六起至29日免費參觀。該片20日上映。

(中時 )