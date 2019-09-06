U18世界盃青棒賽複賽日韓之戰，日本在7局上半靠連續安打攻下2分後，第8、第10局發生2次要命失誤因此失分，最終韓國在延長賽靠高飛犧牲打逆轉戰局，以5比4氣走日本，同時代表中華隊能晉級決賽機會大增。

日本派出「令和怪物」佐佐木朗希先發，不過僅丟1局就退場，有1次保送及1次三振，而韓國隊則派出是KT巫師第一指名的潛力投手蘇亨俊，前6局有效壓制日本隊，不過7局上半2人出局後被連續敲安失分，此局日本率先取得2分領先。

8局下半韓國隊展開攻勢，2人出局二、三壘有人的情況下，韓國隊一顆滾地球造成日本隊三壘手發生要命傳球失誤，壘上跑者全數跑回，韓國在關鍵時刻將比數追平成2比2。

延長賽啟用突破僵局制，10局上半日本攻下2分，下半局日本再度發生傳球失誤，韓國趁機跑回第3分後，1人出局滿壘情況下，日本隊出現保送，韓國兵不血刃將分數追成4平，最後靠高飛犧牲打將第5分送回，韓國於10局下半沒有靠任何安打，以5比4逆轉勝日本。

此戰結束後，美國、中華隊在超級循環賽戰績皆為3勝1敗，韓國與日本則為2勝2敗，比較對戰成績後，中華隊若明日順利擊敗複賽全輸的加拿大，則確定晉級冠軍戰，目前來看晉級決賽的希望非常濃厚。

明日上午11點日本對戰澳洲、美國對戰韓國，而中華隊與加拿大之戰在下午5點。若明日美國勝韓國，中華隊確定晉級；若美國輸韓國且中華隊輸加拿大，屆時中華隊、美國、韓國與日本或澳洲，戰績皆為3勝2敗，將比較TQB決定晉級決賽隊伍。

(中時電子報)