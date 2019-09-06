中颱玲玲奔往韓國，帶動低壓帶北上，周未(7日)仍呈現略不穩定天氣型態！氣象局說，周五深夜至周六上午，南部地區水氣仍多，易有局部大雨發生；其他地區則要留意午後雷陣雨，也有機會出現較大雨勢，出門最好攜帶雨具。

氣象局表示，低壓帶持續影響，周五(6日)深夜至周六(7日)上午南部地區水氣仍多、有短暫降雨，易有局部大雨發生的機率，上午南台灣降雨稍趨緩，其他地區為多雲的天氣，但午後各地仍須留意局部短暫雷陣雨，並易有局部較大雨勢發生的機率，出門記得攜帶雨具備用；溫度方面，各地高溫約30至32度。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，周六將侵襲韓國。台灣該注意的是「劍魚」減弱後，殘餘的環流伴隨水氣；最新歐洲模式顯示，其受西南風導引，向東北輸送，導致台灣周末的天氣持續不穩定。

台灣颱風論壇｜天氣特急預估，周末中、南、東部一樣有下雨機會，容易下大雨區域包括台南、高雄、屏東等山區，其他地區則以午後雷陣雨為主，安排室外活動要多留意天氣消息。

至於颱風動向，第13號颱風玲玲及第15號颱風法西，分別朝韓國及日本關東方向移，對台灣沒有影響，預計下周日、下周一(8日、9日)將影響韓國及日本的天氣，欲前往日韓的朋友請留意航班資訊。

(中時電子報)