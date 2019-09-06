歷史悠久的東京大倉飯店歷經4年的拆除、改建，6日向媒體公開了傳統與創新融和的全新面貌。由於地理位置絕佳，在高樓層的總統套房、健身房、游泳池、住宿客酒吧等都可將日本國會、首相官邸、美國大使館等東京景色盡收眼底。

東京大倉飯店的總統套房。

位於東京虎之門的大倉飯店1962年開業，接待過台灣總統蔡英文、前總統李登輝等世界各國要人，昭和時代也留下許多歷史性畫面。因建築老舊而於2015年9年前拆除，花近4年的時間改建成41樓層高的「The Okura Prestige Tower」以及17樓高的「The Okura Heritage Wing」兩棟大樓。

建築本身融和了和風與歐美摩登風，室內裝潢則在現代感中保留了傳統色彩，迎賓的城門、大廳的燈籠狀的吊燈、呈梅花狀的桌椅、世界時鐘以及大倉家的菱形家紋等。

東京大倉飯店保留古色古香的大門。

最大的宴會廳「平安之間」過去一直是我駐日代表處辦國慶酒會的場地，改建後會場更大，主會場2千平方公尺，加上對面小會議室及走廊共約3千平方公尺，可容納2千名賓客。為了展現日本平安時代的氣氛，牆壁採用日本傳統造紙法製的和紙。

東京大倉飯店最大的宴會廳「平安之間」過去一直是我駐日代表處舉辦國慶酒會愛用的場地。

大倉飯店走的是高級路線，客房比一般東京高級飯店大，最便宜的客房面積約50平方公尺，1晚的住宿費為7萬日圓(約台幣2萬元)。分布在各棟建築內的4間總統套房，每間約200平方公尺，是普通客房的4倍大，附客廳、會議室等，1晚的住宿費為70萬日圓(約台幣20萬元)。

位於飯店27樓的健身房可鳥瞰東京視野極佳，游泳池設有5條25公尺長的泳道以及按摩浴缸，游泳池呈拱狀的柱子則有避震效果。飯店內還有豪華的結婚會場和教堂，SPA等，中、法、日式高級餐廳和茶室等。東京大倉飯店預定於9月12日隆重開幕。

(中時電子報)