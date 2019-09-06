美國總統川普日前推文警告，阿拉巴馬州有受颶風多利安（Dorian）侵襲之虞，但遭氣象局打臉，川普死不認錯，4日在白宮還拿出用黑色簽字筆畫過的路徑圖，硬拗阿州在警戒範圍內。一場颶風再次凸顯出，「不會錯先生」（Mr. Never Wrong）川普拒不認錯的心態。

直到5日晚間，川普還在動員白宮幕僚及動用政府資源，替他的錯誤主張辯護找台階下。《美聯社》報導，總統的宣言聲明足以左右市場走勢，引起全球投資人恐慌，川普信口開河的作風，讓他身為國家元首的威信打了折扣。

史學家兼傳記作家米查姆（Jon Meacham）指出：「偉大的總統在失言後，會坦承不諱並加以修正，然後往前邁進。現在看來，不過是颶風侵襲路線預測有誤，但也可能嚴重到害民眾喪命，形成人民無法信任政府的氛圍。」

川普死不認錯不是第一次，從他聲稱自己就職典禮的觀禮人數史上最多，到指控2016年總統大選發生嚴重的選民舞弊情事，儘管一一被戳破，他從未承認自己有錯。

川普這回鬧的颶風預測笑話，一如以往又是源起於他的推文。川普1日（周日）發推文警告，阿拉巴馬州恐遭多利安颶風侵襲，而且受創程度很可能遠超出預期。

然美國國家氣象局（NWS）隨即聲明駁斥，指颶風路徑偏移的緣故，阿拉巴馬州完全不受颶風威脅。

好鬥成性的川普不會輕易認輸，硬拗他的預警沒有錯。他4日在白宮橢圓形辦公室，煞有介事地出示颶風路徑預測圖，上面清楚可見被人用黑色簽字筆畫了半圓，硬是將阿拉巴馬州一大片區域劃入多利安暴風範圍內。

不過當記者詢問，颶風路徑圖上的簽字筆痕跡是誰加的，川普裝傻起來，喃喃自語說：「我不知道，我不知道。」

(工商 )