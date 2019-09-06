動作電影《無間行動》改編自全球暢銷300萬本的真實犯罪小說，由好萊塢一線明星喬爾金納曼（Joel Kinnaman）、金獎入圍蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）和克里夫歐文（Clive Owen）領銜主演外，電影中一名畫龍點睛的角色由美國饒舌歌手凡夫俗子（Common）擔綱，逞兇鬥狠的模樣令人印象深刻。凡夫俗子這幾年在許多好萊塢大片都常瞥見他的身影，如基努李維主演的鉅片《捍衛任務》、傑哈德巴特勒的《潛艦獵殺令》，甚至在《自殺突擊隊》也跟男主角喬爾金納曼一同演出，此次演出算是第二度同台合作。

凡夫俗子除了擁有演員身分外，現實生活的他出道時可是一名地下饒舌界的天王，在躍上主流樂壇後，二度獲得葛萊美的榮耀，而人生目前最高的成就，便是他與美國歌手約翰傳奇（John Legend）為電影《逐夢大道》所創作的歌曲〈Glory〉，獲得2015年金球獎最佳原創歌曲和奧斯卡最佳原創歌曲獎兩料大獎。

好萊塢一線明星喬爾金納曼在新片《無間行動》擔綱男主角。（星泰娛樂提供）

凡夫俗子飾演滿腹正義的紐約警察局探員，在信任的夥伴臥底於波蘭黑幫時，遭到黑吃黑陷害而身亡。為了報弟兄血海深仇，他甚至不惜一切也要讓男主角繩之以法，出言恐嚇嗆聲說：「我已經把絞索套在你脖子上。」對於這個極度正義感的角色，凡夫俗子表示很喜歡這角色的深度，對於以往只是一名戲中綠葉的他來說，導演和編劇選擇讓他有十足發揮空間。他也透露，雖然他與男主角有著劍拔弩張的對手戲，不過戲外馬上化解緊張關係，直接上酒吧喝兩杯。該片27日上映。

(中時 )