台北市長柯文哲。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲消遣別人功力一流，綠委段宜康批評他是「比較會考試的韓國瑜」，柯文哲立即回應「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」。柯文哲耍機智但「傷敵一千，自損八百」。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希表示，那麼，柯文哲是什麼東西？是比較像人的猴子？還是比較像猴子的人？

柯文哲曾評2020總統大選參選人韓國瑜及蔡英文，指台灣走到今天這個地步，「只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕」，此言一出，外界回批柯才是「髒髒包」、「叉燒包」。另外，柯文哲8月16日接受廣播節目專訪時表示，他是獅子、郭台銘是老虎，獅子跟老虎比較合，他和郭比較合得來。但形容王金平就「凸槌」了，竟然以「狐狸」比喻王金平。隨後8月23日，柯文哲藉「八二三砲戰紀念音樂饗宴」 活動，自搭「柯文哲、王金平、郭台銘」三人結盟舞台。結果如何？可以預料。

今日，柯文哲又被綠委管碧玲爆料指出，有人告訴她，「我們辦公室，好幾位都是30歲以上的女性，有一天，老闆柯文哲對著我們說：我開著一部車，遠遠看到一個停車位，很高興開過去，開到眼前一看，才知道是個殘障停車位。30歲以上未婚女人，就像這個停車位！」這充滿性別歧視的發言，恐是柯文哲失言的冰山一角。

李來希對「柯文哲是什麼東西？」的感慨，網友心有戚戚焉表示：「真是無聊至極，不談政策，專搞人身攻擊，這種人如何做政治人物，台灣都沒人了嗎？」、「貴為首都市長，言行舉止真像猴子，不知他哪來的自信可以不斷消遣揶揄他人，應該先照照鏡子」。所以，當國人不再容忍「政治素人」胡說八道時，柯文哲政治路將走到終點。

(中時電子報)