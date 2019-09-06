日本科學家發現一種新恐龍的化石，命名為「神威龍」。恐龍骸骨近乎完整，約有8公尺長，是日本境內發現的最大恐龍骸骨。
中央社報導，北海道大學領導的研究團隊分析幾百塊7200萬年前的骨骼後論定，這是鴨嘴龍科（hadrosaurid dinosaur）的一個新種恐龍骸骨，屬草食性動物，生存在白堊紀晚期。
北海道大學綜合博物館和鵡川町穗別博物館2013年進行聯合挖掘作業時，在日本北部發現了這隻恐龍的部份尾巴骸骨，而後又挖出整具骸骨。北海道大學發表聲明說，研究團隊將新的鴨嘴龍枓恐龍命名為「神威龍」（Kamuysaurus japonicus），意即「日本龍神」。。
研究團隊相信，這是一隻9歲的成年恐龍，可能重達4000公斤或5300公斤，視其以2腳或4腳行走而定。研究團隊領導人小林義志說：「在日本發現新恐龍的事實，意謂日本或東亞曾經有過一個獨立的恐龍世界，以及一段獨立的演化過程。」
「神威龍」可能住在沿海區域，對當時的恐龍來說，這是罕見的棲息地，而這些化石也令人罕見地洞悉這些恐龍的生存環境。
北海道大學指出，這項研究使一種可能性增加，即某些品種的恐龍可能「偏好棲息在近海地區，顯示沿海環境是恐龍早期朝多元演化的重要因素」。
文章來源：日科學家發現新種恐龍
(中時 )
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