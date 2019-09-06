距明年1月11日投票，距今僅有3個多月，命理師詹惟中用撲克牌算國民黨總統參選人韓國瑜短中長期的運勢，他分析說，韓國瑜短、中期都很好。但長期來說，最後可能會有暗藏的炸彈，讓國民黨北市議員游淑慧聽完一驚。

韓國瑜從現在開始一直到明年1月11日投票前的運勢如何？詹惟中指出，韓國瑜短期運勢抽到10個紅心，目前來看，韓國瑜是利空出盡，開低走高，能罵能講的都已經到一個盡頭了，還能講什麼呢？韓國瑜參選初期、也就是這一兩個月，是愈選愈順手，比較能得心應手。

詹惟中說，韓國瑜參選中期，抽到的是紅K，表示大家會觀望，好像大勢已定了，全部都會請韓來支持，中期是可以整合的，資金的流動也沒那麼大的困難，有政商名流、各個財經界的支持，在中期是可以肯定的，已經大概在收編了。

詹惟中在談話性節目指出，韓國瑜參選長期，抽到的是黑梅花K，是極度具有一個危險性問題存在，目前看起來是困難重重，因為梅花愈多，代表最後瞬間翻牌的危機是非常大的。羅友志對此表示，他是樂觀主義，若跟黑桃K比呢？詹惟中說 黑桃K代表一定當選。不過以現在這個卦來看，韓國瑜爭總統大位，最後可能會有一個大變化的危機，可能有什麼東西被爆開來，暗藏的炸彈都埋伏在後面。

(中時電子報)