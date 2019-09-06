許富凱、曹雅雯近日參加小路、阿甘主持的節目《娛樂超skr》，兩人「唱而優則評」，從歌唱比賽選手轉變至今成為《台灣那麼旺》歌唱比賽評審，談到人生最厲害的一件事，兩人一臉光榮感謝恩人黃義雄（寇桑）的引薦，讓他們成為江蕙演唱會嘉賓，甚至收錄在DVD裡。

節目進行到「真心話大考驗」，第一題就問許富凱、曹雅雯，「如果以交往為前提，互相為對方打幾分？」沒想到許富凱自爆，「我們不是在交往嗎？交往10幾年了。」讓主持人嚇呆要他好好說，他難得感性表示，「形影不離太久了，在路上，婆婆媽媽都會問我，老婆呢？」曹雅雯也回應自己太常在路上被問「老公呢」，她說滿分10分直接給18分，覺得兩人緣份牽引太好笑，只能說「友情超滿未達愛情」，彼此是互相扶持的好朋友。

許富凱（右二）與曹雅雯（左二）擁有好交情。（民視提供）

除此之外，曹雅雯還自爆喝醉酒不為人知的一面，喝醉斷片後「護花使者」許富凱送她回家後，隔天被問起到底發生什麼事情，她才知道，「整晚一直賴在許富凱懷裡。」許富凱則笑稱自己喝酒會茫，但還會去規勸曹雅雯不要失態。

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(中時 )