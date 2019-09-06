台灣婦女菁英聯盟總會長黃喜惠在女性論壇致詞。(圖/台灣婦菁聯盟提供)

台灣婦女菁英聯盟總顧問謝士滄（左）應邀參加女性論壇。(圖/台灣婦菁聯盟提供)

8月29日上午，由北京市婦聯指導，北京港澳臺僑婦女聯誼會和臺灣婦女菁英聯盟會聯合主辦的「第22屆京台科技論壇-女性論壇」在北京朝林飯店隆重舉辦。本次論壇主題為《同擔當·共圓夢-京台姐妹攜手同行合作共贏》。來自京台兩地的女性科教工作者、女企業家、相關協會、區婦聯等代表約110餘人參加了今年的論壇。

本次論壇有一項創舉，由溫馨的捐贈儀式揭開序幕，台資企業明門（中國）幼童用品有限公司，向宋慶齡基金會捐贈40集裝箱兒童安全用品，向北京婦女兒童發展基金會捐贈60集裝箱兒童安全用品。這場特殊的捐贈吸引了兩岸高級領導的關注，捐贈儀式由北京市婦聯張雅君主席主持。企業家峰會大陸方理事長郭金龍、副理事長張平，兩岸企業家峰會臺灣方理事長蕭萬長及夫人朱俶賢、副理事長邱正雄、秘書長陳瑞隆，中國宋慶齡基金會副主席井頓泉、北京市委常委齊靜、明門（中國）幼童用品有限公司董事長鄭欽明等領導，與嘉賓共同見證了此項關懷兒童的捐贈儀式，這場特殊的捐贈，也突顯京台婦女兒童事業的融合發展，兩岸「血濃於水」的同胞情誼。

「第22屆京台科技論壇-女性論壇」在北京朝林飯店隆重舉辦。(圖/台灣婦菁聯盟提供)

「第22屆京台科技論壇-女性論壇」在北京朝林飯店隆重舉辦。(圖/台灣婦菁聯盟提供)

台資企業明門（中國）幼童用品有限公司捐贈100集裝箱兒童安全用品。(圖/台灣婦菁聯盟提供)

捐贈儀式之後，京台科技論壇-女性論壇開幕，北京市婦聯主席張雅君祝賀論壇再次在京召開。她表示，本次論壇圍繞《同擔當·共圓夢》的交流主題，各位新老朋友相聚于此，共謀發展願景，共述親情友情，共創事業輝煌，一定會進一步擴大京台婦女的交往交流，進一步推動兩地婦女攜手發展、共同進步，也一定會進一步促進兩岸婦女同胞的情感融合與心靈契合。京台兩地姐妹要繼續秉持「兩岸一家親「的理念，攜手推動兩岸關係融合發展；要充分利用兩岸婦女交流平臺，繼續深化交流合作；要不斷創新交流載體，推動兩地婦女交流規範化和機制化，組織動員更多的婦女姐妹參與到兩岸關係和平發展的歷史潮流中。

臺灣婦女代表團團長、臺灣婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠，感謝北京市婦聯的盛情相邀，她認為隨著互聯網時代的來臨，女性能發揮的作用越來越大，通過論壇，京台女性在知性的交流中，獲得訊息，得到啟發，有助站在時代的浪頭中，以開闊的視野，看清方向，掌握世界脈動和趨勢。

黃喜惠指出 : 時至今日兩岸女性交流的內容，配合時代潮流趨勢，亦與時俱進， AI+互聯網世代的來臨，智慧科技等新創多元領域，均不乏女性的身影；非常感謝北京婦聯在今年的「女性論壇」，特地安排行業對接意向簽約，為兩岸女性企業搭起交流合作的平臺，京台姊妹凝聚發展共識，落實情感認同，真正攜起手來，創造互利與共贏！

北京市台辦副主任李長遠在致辭中表示，北京的高品質發展必將為京台合作帶來更大的機遇和更廣闊的空間。京台婦女要進一步密切感情和聯繫，為深化京台友誼和同胞情誼營造環境；要深化合作機制，為提升合作成效和層次提供動力；要為促進兩地婦女交流和交往發揮作用，使兩地婦女交流更富活力與成效。

全國婦聯聯絡部部長牟虹代表全國婦聯對論壇的召開表示祝賀。她表示，本屆論壇以《同擔當·共圓夢》為主題，聚焦新形勢下兩岸婦女的責任和使命，對進一步加深兩岸姐妹情誼，鞏固和擴大交流成果，推動兩岸融合發展具有積極意義。要充分發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，以正確的歷史觀、民族觀、國家觀化育後人，弘揚中華優秀傳統文化，傳承愛國愛家的家國情懷，在共謀民族偉大復興的廣闊前景中「共圓夢」。

論壇開幕式由北京市婦聯副主席趙紅偉主持。論壇的主題演講和交流發言環節由北京港澳臺僑婦女聯誼會常務副會長鐘瑾和臺灣婦女菁英聯盟會副總會長詹雅竹共同主持。北京大學國家發展研究院教授李玲、臺灣明新科技大學旅館管理與廚藝創意系主任黃玉梅分別以「百年未有大變局中女性機遇和挑戰」、「科技經濟發展的引渠交匯及其價值綜效」發表了主題演講，北京極地加科技有限公司董事長馮芳、中國科學院標準分析研究中心負責人魏鳳、北方昆曲院院長楊鳳一等3位京方發言人，台經聯合會計師事務所副所長游智惠、六合健康生技股份有限公司董事長關莉、藝鑫旺有限公司藝術總監廖倩慧等3位台方發言人，結合各自領域和專業，與大家分享了女性創業與領導力、生物生態、科技與藝術結合方面的前瞻理念和故事。與會者就促進高新技術產業合作，共促事業發展進行了熱烈的討論。

作為交流成果的延伸，在北京市婦聯、臺灣婦菁聯盟、全國台企聯領導的共同見證下，北京國際生物製品研究所有限公司、北京京都律師事務所、北京恒藝軒珠寶有限公司、黔東南文化遺產保護協會，分別與臺灣相關協會和企業現場簽訂了4項戰略合作協定。參會的京方婦女代表謝向英還特意帶來自己的書法作品「京台一家親」，祝賀論壇圓滿成功。整個會場氣氛熱烈，洋溢著濃濃的姐妹情和求實創新氛圍。

據北京市婦聯、台灣婦菁聯盟相關人員介紹，京台科技論壇女性論壇已舉辦了8屆。通過女性論壇這一平臺，京台兩地姐妹在分享交流中展現才華，在合作雙贏中凝聚智慧，在服務婦女中彙聚愛心。與往屆相比，本屆論壇突出了三個特色。一是規格更高 : 兩岸企業家峰會、中國宋慶齡基金會、北京市的有關領導出席論壇並參加捐贈儀式，亦邀請台灣婦菁聯盟謝士滄總顧問參與、展現了社會各界對女性論壇的認同與期許。二是議題更加多元 : 論壇圍繞經濟發展與科技創新的主軸，加入了管理、生物、歷史文化等不同元素和內容，交叉多元，融匯貫通，獲得更多共鳴與啟發。三是參與者更加全面 : 除了從臺灣趕來參會的嘉賓，作為落實北京市惠台「55條措施」的具體體現，本次論壇還首次邀請了在京臺胞代表，和參加北京市第十四次婦女代表大會的臺胞代表，使得論壇更具廣泛性和代表性。

(中時電子報)