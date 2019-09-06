德國總理梅克爾今在北京與大陸國家主席習近平會面。梅克爾表示，德中對話合作廣泛深入，中國是德國最大貿易夥伴。兩國合作正沿著更好的方向發展。德國很高興能夠分享中國擴大開放政策成果，願繼續加大對華投資，拓展合作領域，促進人文交流。單邊主義、保護主義也給德國帶來不利影響。各方應致力於通過對話協商妥善解決分歧和摩擦。德方願本著多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調。德方願為歐中關係發展發揮建設性作用。

習近平指出，當前，我們正處在一個挑戰層出不窮、風險日益增多的時代，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定，任何國家都不能獨善其身。中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作，攜手應對人類面臨的共同挑戰。這不僅對中德兩國，對世界都愈顯重要。雙方要堅持相互尊重、對話協商，尊重彼此發展道路，照顧各自核心利益，做平等對話、互利合作、交流互鑒的戰略夥伴。

習近平強調，要把中德合作的蛋糕做得更大。你這次訪華雙方達成不少經貿合作成果，證明中方擴大開放說到做到。中國市場足夠大，而且隨著發展會越來越大，將給德國和世界各國帶來更多新機遇。中德汽車產業合作就是兩國互利共贏的很好例子。雙方應保持開放前瞻意識，在自動駕駛、新能源汽車、智慧製造、人工智慧、數位化和5G等新興領域加強合作，共同培育和開拓未來市場。中方正在加快開放金融和服務業，歡迎德方投資。你還將赴武漢訪問。歡迎德國企業參與長江經濟帶建設。要厚植人文和民意基礎，爭取兩國民眾特別是年輕人廣泛參與和支持中德關係發展。要共同展現責任擔當，維護國際公平正義，捍衛自由貿易和多邊主義，在氣候變化、對非合作等方面加強合作。

(中時 )