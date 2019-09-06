彰化有名男子與妻子的空姐同學發生婚外情產子，搬出去住帶著女兒回家過年的妻子，回來看到房間不但多了嬰兒用品，還有丈夫跟別的女人抱小孩的合照，懷疑丈夫還在跟小三早已同居。妻子當時提告還向兩人要求120萬的賠償，後來法院判偷吃的丈夫通姦2月。而法院審查相關資料後認為，小三並不知道男子已婚，因此小三並沒有過失，判處腥夫需賠償妻120萬元。

判決書指出，腥夫在結婚期後，不但與太太的空姐國中同學交往，兩人還生了孩子因此被妻子提告。原配指當時婆婆還跟她說，他們早就在一起了，婆婆還表示，要嘛離婚，不然就接受這件事。婆婆還說了「她早就帶著小孩住進家裡等語」。原配認為配偶權遭到侵害，於是對兩人請求連帶賠償。

聯合報報導，腥夫對妻子的指控完全否認，還說妻子是自己搬出去的生活過得多彩多姿。小三則說，她無意破壞人婚姻，自己得知原來他已婚後，早已表示要斷絕關係不來往，而過年期間因老人家想看孫子，才帶兒子短暫回去幾天，兩人沒有同居。

法官從小三與腥夫媽媽的對話紀錄中發現，是腥夫母一再要小三帶小孩回來過年，法官認為，小三是在大前年由原配告知才知道自己當了小三這件事，而相關事證無法證明她仍與腥夫同居，因此只判腥夫需賠償妻子120萬元。

(中時電子報)