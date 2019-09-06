Yiiiiiiiiiii! 💥 The 🇨🇳 big man completes the alley-oop and the crowd goes wild in Guangzhou. China leads 35-32 vs. 🇰🇷 at halftime. #CHNKOR #ChinaGotGame



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為了瞄準明年東京奧運門票，大陸男籃這次說什麼也輸不得！面臨爭搶奧運門票的關鍵戰役，大陸隊靠著郭艾倫讀秒階段投進關鍵三分球，驚險以77比73氣走韓國，拿下今年世界盃第2勝(2敗)，接著大陸隊8日遭遇非洲強豪奈及利亞。

大陸隊雖在開賽打出9比2，韓國卻靠歸化洋將羅健兒籃下強攻，還以一波更凶猛的10比0攻勢，也讓比賽陷入拉鋸僵局，打完首節，大陸隊僅以19比18小幅領先，來到第2節也無法擺脫韓國糾纏，上半場結束，大陸35比32領先。

打到第3節結束，韓國追到52比54緊張局面，也讓勝負留到末節敲定，不過韓國末節數度超前，也讓場上局勢更加緊繃，打到最後1分07秒，郭艾倫切入上籃取分，幫助大陸隊取得72比71領先，也讓韓國趕緊喊出暫停布置戰術。

大陸中鋒易建聯此役貢獻8分、9籃板。(路透)

不過暫停過後，易建聯隨即抄截得手，且讓郭艾倫最後39秒投進關鍵三分球，大陸隊擴大領先到4分，儘管羅健兒隨即罰進1分，趙繼偉卻在最後4秒投進決定勝負的兩分球，當易建聯搶下最後的防守籃板，正式宣告大陸隊驚險獲勝。

替補上場的郭艾倫，貢獻全隊最高16分，另有5助攻、2抄截，總算稍微擺脫預賽低潮，趙睿也有16分，周琦13分、14籃板，易建聯8分、9籃板；韓國則以羅健兒21分、12籃板表現最佳，可惜他們恐怕提前宣告無緣東京奧運。

由於國際籃總規定，只要今年世界盃拿到最佳戰績的亞洲球隊，就可搶下東奧門票，目前隨著韓國(4敗)、菲律賓(4敗)、日本(3敗)、約旦(3敗)等隊陷入1勝難求窘境，這張奧運門票將由大陸(2勝2敗)或伊朗(1勝3敗)搶走機會較高。

(中時電子報)