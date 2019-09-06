台灣近幾年流行慢跑，但最新研究顯示，在高空污的環境中跑步，為求身體健康反帶來莫大傷害。中國醫藥大學與亞洲大學研究團隊發現，在高空氣污染一氧化碳、二氧化氮地區，居民罹患老年性黃斑部病變機率竟高達近2倍。醫師指出，黃斑部病變的發生，過去認知是因為年齡增加與基因遺傳，現已證實空污也是其惡化的一大原因。

中央社報導，中醫大附設醫院今(6)日公布研究成果，團隊追蹤10年期間4萬筆50歲以上患者發現，居住在一氧化碳、二氧化氮地區居民產生老年性黃斑部病變機率是其他地區近2倍。

該院近視及眼睛疾病中心副主任梁中玲表示，這是國內學術界首次發現空污物一氧化碳、二氧化氮會增加黃斑部病變機率，這兩種污染源主要來自燃燒及汽機車產生的空污，研究結果8月刊登在「調查醫學期刊」（JIM, Journal of Investigative Medicine）。

主任卓夙航表示，研究發現二氧化氮和一氧化碳吸入人體後會進入血液循環，黃斑部所在的眼底有豐沛血流，可能誘發眼底黃斑部產生病變。

過去認知，年齡增加與基因遺傳是黃斑部病情惡化的兩個高危險因子，症狀為視野中央變暗、模糊甚至扭曲變形，嚴重會導致失明。早期黃斑部病變很難被發現，雖可治療但無法完全恢復正常。

卓夙航、梁中玲說，建議民眾避免暴露在高度污染區，愛好路跑的人避開車流量大的時間，減少吸入一氧化碳、二氧化氮等有害物質。

(中時電子報)