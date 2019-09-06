韓國瑜今天(6日)與東京大學兩岸關係研究小組會談，會後受訪說出「我等日本人等了25分鐘」，遭日本考察團團長松田康博PO反駁，稱是高市府臨時更換地點，導致他們遲到，更說出「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」，引發軒然大波，對此高市府在午間道歉，表示是聯絡上疏失，日本學者並無遲到，韓國瑜事先也不知情，但另一名學者小笠原欣幸則在臉書表示，與韓國瑜碰面時，韓團隊就立刻道歉稱是聯絡疏失，再度引發討論。

小笠原欣幸在臉書表示，相當高興能夠與高雄市長韓國瑜碰面，但出了點意外，他說原先預定早上11點在鳳山行政中心會面，後來被告知要配合韓市長行程，延後20分鐘，地點不變；而今天團隊抵達鳳山時，卻在11點4分接到電話，表示之前告知地點錯誤，要他們立刻到四維行政中心，讓眾人趕緊攔計程車趕路，而跟韓市長一碰面後，韓團隊也馬上道歉，表示是連繫上出了錯誤，卻沒想到會後看到韓國瑜訪談，變成是他們的錯，覺得相當遺憾。

針對今日風波，韓國瑜在傍晚受訪時，強調日本學者完全沒有遲到，是他本人早到，他說上次日本國會議員訪台，他因行程耽誤，遲到25分鐘，所以今天才會用開玩笑的口吻說等了日本人25分鐘，只是希望大家笑一笑，沒有別的意思。

(中時電子報)