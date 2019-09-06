檢舉高敏慧不法的告發函，高敏慧也堅稱自己清白。（讀者提供／陳俊雄新北傳真）

民進黨籍新北市議員高敏慧遭控任內利用人頭浮報助理費，新北地檢署6日指揮新北市調處搜索高敏慧服務處，並依貪汙罪嫌將高敏慧約談到案，高敏慧在抵達地檢署時表示，這都是因為明年農會選舉對手抹黑，她也聲稱自己清白，「都是別人害我的」。

遭控浮報助理費 新北市議員高敏慧認為是農會改選所致

據了解，高敏慧在擔任縣議員時，即因與如通、宏傑公司掛勾，取得其他議員配合款再給予回扣，造成當時北縣議會大地震。雖然高敏慧屢次遭判有罪，但纏訟10餘年迄今尚未定讞。

檢調調查，高敏慧涉嫌在當選新北市議員後，改利用人頭溢領每月24萬元的助理費後挪為私用，由於下週新北市議會就要開議，檢調在開議前夕民代保護傘尚未撐開之際，將高敏慧約談到案。

據了解，高敏慧除了疑似浮報助理費，由於她並無耕作事實卻取得樹林農會會員資格，也遭檢舉為「假農民」並要求撤銷會員資格。

檢調今日上午前往樹林大安路的服務處搜索，並將高敏慧約談到案，對此高的密友、樹林農會理事長賴朝進晚間抵達新北地檢署時表示，他對於案情內容並不了解，也不知道為何約談高敏慧。

晚間高敏慧被送往地檢署時表示，因為明年農會選舉，上個月就開始有黑函出現，但他相信自己清白，最後一定可以沒有事。

檢方則表示，根據目前跡證，高敏慧涉及利用職務詐取財物、使公務員登載不實等罪，檢方正漏夜偵辦中。

(中時 )